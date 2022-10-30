ВСУ: Россия использует Молдову
Российские войска используют воздушное пространство Молдовы для атак по украинским территориям с помощью ракет и беспилотников. Об этом заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «Факти ICTV».
«Противник не впервые использует воздушное пространство суверенного государства Республика Молдова для воздушного терроризма по отношению к Украине, для атак по Украине. В частности, по нашим западным и юго-западным рубежам», - сообщил он.
Юрий Игнат утверждает, что российскую ракету, которая упала 31 октября на территории молдавского села Наславча, сбила украинская ПВО. По информации военных, она летела на территорию Украины. Осколки могли упасть и на территорию Молдовы.
Военный уточнил, что для атак Россия использует крылатые ракеты морского базирования «Калибр». В случае с Наславчей - ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555. Также он сообщил, что ВСУ несколько раз замечали российские беспилотники «Орлан-10» на территории Молдовы в 5–10 км от границы с Румынией.
Министерство обороны Молдовы сообщило, что российские ракеты не нарушили воздушное пространство страны 31 октября, никаких обломков обнаружено не было.
«В связи с инцидентом сообщаем, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружили никаких незаконных полетов в воздушном пространстве Молдовы. Отметим, радиолокационные станции не обнаружили фрагменты сбитой ракеты из-за их незначительного размера и малой отражающей поверхности», - прокомментировали в ведомстве.