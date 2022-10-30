ВСУ: Россия использует Молдову

Российские войска используют воздушное пространство Молдовы для атак по украинским территориям с помощью ракет и беспилотников. Об этом заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «Факти ICTV».

«Противник не впервые использует воздушное пространство суверенного государства Республика Молдова для воздушного терроризма по отношению к Украине, для атак по Украине. В частности, по нашим западным и юго-западным рубежам», - сообщил он.

Юрий Игнат утверждает, что российскую ракету, которая упала 31 октября на территории молдавского села Наславча, сбила украинская ПВО. По информации военных, она летела на территорию Украины. Осколки могли упасть и на территорию Молдовы.