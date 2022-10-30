Впервые в Азербайджане: выиграно 100 000 манатов в лотерее Super Keno

Розыгрыш тиража №22434 состоялся 27 октября в прямом эфире на канале «Хазар ТВ» и YouTube-канале Azərlotereya TV. Выигрышный билет был куплен в пункте продаж «Интеграл Экспресс» на рынке «Араз» в Сабунчинском районе.

Отметим, что продажа билетов на участие в ежедневном тираже лотереи Super Keno осуществляется через лотерейные терминалы. Числа от 1 до 70 отображаются на каждом игровом поле, изображенном на купоне. После отметки в одном варианте 10 чисел на полях выбирается сумма выплаты. Минимальная оплата за один билет составляет 1 манат. Заплатив сумму в 1, 2, 5 или 10 манатов, участник может увеличить свой выигрыш в 1, 2, 5 и 10 раз соответственно. Размер главного выигрыша в Super Keno составляет 1 000 000 манатов.

Сыграть в розыгрыш лотереи Super Keno теперь можно, купив билеты онлайн на Misli.az. При игре онлайн-участники должны сначала зарегистрироваться, войти в свой личный кабинет, а затем ввести выбранные числа в соответствующие поля, предусмотренные розыгрышем Super Keno.

Лотереи Super Keno, а также Meqa 5/36 и «4+4» можно приобрести в пунктах продаж Misli, отделениях «Азерпочт» (Центральное), а также пунктах продаж «Интеграл Экспресс», расположенных у станций метро «Иншаатчылар», «Эльмляр Академиясы» и «Халглар Достлугу». Лица, достигшие 18-летнего возраста, могут свободно участвовать в лотерейной игре.

Розыгрыш лотереи проводится каждый день в 19:45 и транслируется в прямом эфире на канале «Хазар ТВ» и YouTube-канале «Azərlotereya TV».