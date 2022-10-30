В России завершили мобилизацию
Минобороны России сообщило о поручении министра обороны Сергея Шойгу завершить мобилизацию, президент страны Владимир Путин пока не подписал соответствующий указ, пишут российские СМИ.
«По поручению Шойгу генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Военкоматам предписано с 31 октября вернуться к работе в штатном режиме. В дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.