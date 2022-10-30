В Минтруда рассказали о реформах в социальной сфере

Успехи социальных реформ, проводимых в Азербайджане за последние годы, получили высокую оценку на международном уровне и уже признаны передовой мировой практикой. Это также подтверждается награждением учреждений Министерства труда и социальной защиты населения - Агентства DOST и Госфонда социальной защиты тремя сертификатами качества на Всемирном форуме социального обеспечения, проходившем в Марокко, и избрание председателя Госфонда на форуме в качестве члена бюро и председателя комитета международной организации.

Об этом было заявлено на заседании коллегии, прошедшем в министерстве. Председатель коллегии, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что данные реформы, реализуемые в социальной сфере, основаны на широком применении современных технологий, инновационных решений, обеспечении гибкости и прозрачности услуг, повышении доступности, служат удобству и удовлетворенности граждан и будут продолжаться впредь.

На встрече было отмечено, что в этом году по направлениям деятельности министерства получено 11 международных наград. Было отмечено, что концепция DOST, а также достижения реформ в сфере социального обеспечения уже поощряются международными организациями к применению в других странах.

Собравшиеся подчеркнули и то, что отношения сотрудничества с другими странами в сфере труда, занятости и социальной защиты продолжают расширяться. Отмечалось, что в текущем году с рядом стран подписаны документы, предусматривающие взаимовыгодную кооперацию в указанных сферах. Готовится ряд новых документов о сотрудничестве.

Была упомянута программа оплачиваемых общественных работ, которая играет важную роль в обеспечении занятости. Подчеркнута важность проектов по трудоустройству, реализуемых на наших освобожденных от оккупации территориях. Отмечено, что на основе совместных проектов бизнес-центра DOST с различными учреждениями значительно расширен объем программы общественных работ, реализованы совместные проекты с участием до 20 учреждений. При этом было отмечено, что лица, вовлеченные в программу, не имеющие начальных профессий и квалификации, имеют возможность приобрести начальные профессиональные навыки в своих сферах деятельности.

Обсуждалась также программа социальной поддержки семей шехидов и ветеранов после 44-дневной войны. Отмечено, что программа, которая уже охватывает 119 тысяч человек, будет продолжена и расширена в предстоящий период. Будут запущены новые проекты, направленные на социальную поддержку семей шехидов и других уязвимых групп.

Обсуждался и проект, направленный на гибкую интеграцию в общество выпускников государственных детских учреждений, оставшихся без попечения родителей.

В министерстве отметили, что за 9 месяцев текущего года принято 1 миллион 274 тысячи 458 граждан и даны ответы на 1 миллион 593 тысячи 365 обращений граждан.