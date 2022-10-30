Путин благодарит Алиева за высокую оценку деятельности России

Цель встречи в Сочи - обеспечить выполнение всех договоренностей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию, так, как и должен это делать. За эти оценки я Вам благодарен», - заявил Путин.

Президент России также отметил необходимость активизировать деятельность рабочей группы Азербайджана, России и Армении по разблокированию коммуникаций в регионе.

«Сегодня, конечно, надо будет поговорить о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, поискать пути решения вопросов, которые еще не решены. И в этой связи отметил бы и важную составляющую экономического характера: нами создана трехсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, еще два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс. Знаю, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно», - сказал Путин.