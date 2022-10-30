Чавушоглу: Ослабление Европы невыгодно Турции

Поскольку Турция является частью европейского континента, ослабление Европы невыгодно экономическим интересам Турции. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

«Если мы - часть европейского континента, мы, как региональная сила и глобальный актор, должны внести свой вклад в преодоление кризисов на этом континенте. Есть много поводов критиковать Европу - двойные стандарты, лицемерие, недальновидность, можно насчитать еще. Но ослабление Европы как континента не будет на руку Турции, это противоречит нашим экономическим интересам. Стабильность Европы важна для всех нас», - сказал высокопоставленный дипломат.

Министр иностранных дел Турции напомнил, что сегодня международная система претерпевает коренные изменения. Турция проводит сбалансированную, активную и добросовестную внешнюю политику, что позволило стране из регионального актора превратиться в глобальную силу.