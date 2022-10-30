Минобороны: Азербайджанские части никуда не отступали

Информация, распространяемая со ссылкой на начальника Генштаба ВС Армении, о якобы отступлении и смене позиции частей азербайджанской армии с потерями в результате позиционных стычек с подразделениями ВС Армении в направлении населенного пункта Истису, является ложной, заявили в Минобороны Азербайджана.

«С 24 октября по сегодняшний день не было никаких изменений в оперативной обстановке, поэтому такое заявление начальника Генштаба ВС Армении демонстрирует его неосведомленность об оперативной обстановке», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Сообщаем, что в подразделения ВС Азербайджана продолжают нести боевое дежурство на прежних позициях.