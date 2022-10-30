Акар и Шойгу созвонились: обсудили зерновую сделку
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар созвонились вечером 31 октября и обсудили вопросы зерновой сделки. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
"31 октября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении министерства.