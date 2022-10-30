Молдова выдворяет российского дипломата

Молдова выдворяет из страны сотрудника посольства России после инцидента с падением фрагментов ракеты на территории страны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ – ред.)Молдовы.

"МИДЕИ сообщает о принятом решении объявить персоной нон грата на территории нашей страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе, который обязан покинуть территорию Республики Молдова. Ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски в сфере безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О падении фрагментов сбитой украинскими ПВО ракеты на окраине села Наславча сообщило 31 октября МВД страны. Никто не пострадал, но в нескольких домах были выбиты стекла.