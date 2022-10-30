Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован

Экс-чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы России Анатолий Карпов был госпитализирован. По заявлению его дочери, на него напали неизвестные. Однако официально эту версию пока не подтвердили, пишут российские СМИ.

Версию о нападении озвучили российские Telegram-каналы. Сообщается, что 71-летнего гроссмейстера нашли 29 октября на улице около Госдумы в бессознательном состоянии. По словам источников, он был пьян.

Дочь Анатолия Карпова София потдвердила, что сейчас ее отец находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедренной кости. Его ввели в искусственную кому.

Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам в 1975–1985 годах. В 1985 году он проиграл Гарри Каспарову. Также Карпов — трехкратный чемпион мира по версии Международной шахматной федерации (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989).