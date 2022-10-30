В Украине назвали число пострадавших от ударов России энергообъектов

В результате ракетных ударов, нанесенных российскими войсками по 10 регионам Украины 31 октября, пострадало 18 объектов энергетической инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Deutsche Welle.

В частности, пострадали объекты в Киеве и Киевской области, Запорожье, Днепре, Павлограде, Харькове, на Буковине, Черкасской и Кировоградской областях. Многие города полностью или частично остались без электричества и воды. В общей сложности воздушная тревога была объявлена в украинской столице и 12 областях страны.

Массированные ракетные удары России по критической инфраструктуре Украины свидетельствуют о ее желании уничтожать мирных жителей, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Вместо того чтобы воевать на поле боя, Россия воюет с гражданским населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это потому, что у нее еще есть ракеты и желание убивать украинцев", - написал он в Twitter.