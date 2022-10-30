Небензя: Россия не может разрешить проход судов в Черном море без досмотра

После украинских атак по российскому флоту в Севастополе участие России в зерновой сделке невозможно. При этом Москва не может допустить беспрепятственное прохождение судов из Украины через Черное море без досмотра. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишут российские СМИ.

"Атака Киева на Черноморский флот ставит крест на гуманитарном измерении стамбульских договоренностей. Россия не может разрешить беспрепятственное прохождение судов через Черное море без досмотра, потому что Черное море остается "зоной боевых действий", - заявил он.

Несмотря на эти заявления, 31 октября порядка 12 судов вышли из черноморских портов Украины по договоренности Киева, Анкары и ООН.