Норвегия переводит армию в состояние повышенной готовности

Норвегия переведет вооруженные силы страны в режим повышенной боевой готовности с 1 ноября из-за войны в Украине. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Йонас Гар Штере, пишет Reuters.

«Это самая серьезная ситуация в области безопасности за несколько десятилетий. Нет никаких признаков того, что Россия распространит боевые действия на другие страны, но усиление напряженности делает нас более уязвимыми для (военных - ред.) угроз, разведывательных операций и кампаний влияния», — заявил он.

По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, войска будут тратить меньше времени на подготовку и больше на выполнение оперативных задач.

Военно-воздушные силы отменили учения в Соединенных Штатах, предпочтя оставить военных на родине, заявил глава вооруженных сил генерал Эйрик Кристофферсен. Помимо этого, Осло введет в регулярную эксплуатацию новый парк морских патрульных самолетов P-8 Poseidon для охоты за подводными лодками.