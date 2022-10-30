Президент Бразилии все еще не признал своего поражения на выборах

Верховный избирательный суд Бразилии (TSE) объявил, что Луис Инасиу Лула да Силва набрал на президентских выборах 50,9% голосов, против 49,1% у Жаира Болсонару. Инаугурация Лулы назначена на 1 января 2023 года.

Жаир Болсонару покинул свою резиденцию утром 31 октября и направился в президентский дворец, но до сих пор не сделал никаких публичных заявлений. Это вызвало опасения, что он может попытаться оспорить победу Луиса Инасио Лулы да Силвы.

Президент Бразилии Жаир Болсонару еще не признал свое поражение на президентских выборах, пишет Voice of America.

Отмечается, что победа Лулы означает, что левые движения будут управлять всеми крупными экономиками Южной Америки после череды успехов на выборах от Мексики до Аргентины.

Президент Аргентины Альберто Фернандес приветствовал «новую эру в истории Латинской Америки. Время надежды и будущего, которое начинается сегодня». В понедельник Фернандес объявил о поездке в Бразилию для встречи с Лулой. Президент Джо Байден поздравил Лулу и назвал выборы «свободными, справедливыми и заслуживающими доверия».

Тем не менее, продолжающееся молчание Болсонару вызвало опасения, что передача власти может быть не совсем гладкой.

Результаты выборов показали спад крайне правого популизма Болсонару, который потерял поддержку, когда в Бразилии в ходе пандемии коронавируса был зафиксирован один из самых высоких уровней смертности.

Лула обещал вернуть в страну экономический рост и социальную политику, которые помогли вывести миллионы людей из бедности во время его двух предыдущих президентских сроков. Он также обещает бороться с уничтожением тропических лесов Амазонки, которое сейчас достигло 15-летнего максимума, и сделать Бразилию одним из ведущих участников глобальных переговоров по климату.