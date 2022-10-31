И Байрамов, Мирзоян и Лавров проводят переговоры в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят трехстороннюю встречу, а отдельно ведут переговоры главы МИД трех стран, пишут российские СМИ.
«Президенты (России и Азербайджана) и премьер-министр (Армении) разговаривают втроем. Отдельно говорят министры иностранных дел», - сказал Песков.
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