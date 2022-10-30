На самой высокой горе Африки начался сильный пожар

На протяжении десяти дней пожарным не удается потушить огонь, охвативший лесной массив на южной стороне самой высокой горы Африки Килиманджаро. Об этом стало известно 31 октября, сообщает южноафриканское радио SABC.

Около 500 пожарных борются с возгоранием, пока они не смогли его локализовать. Известно, что огонь перешел из его эпицентра на южной части горы на восточную сторону, постепенно подходя к Мавензи.

На данный момент причины произошедшего неизвестны. Местные власти не исключают умышленный поджог.

Килиманджаро — высочайший стратовулкан Африки и высочайшая точка континента, находится на северо-востоке Танзании.