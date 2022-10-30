Бизнесмена Асланяна нашли мертвым в Москве
В элитном московском жилом комплексе «Воробьевы горы» нашли тело Артема Асланяна, учредителя нескольких компаний, связанных с ресторанным бизнесом, пишут российские СМИ.
Сообщается, что тело Асланяна нашел дворник.
Среди предприятий, учрежденных Асланяном, сети питания «Парк Менеджмент», «Москоу Фуд», «Курская Площадь», «Блюфин Москва Сити», «Истанбул Кебаб».
На днях предпринимателю исполнилось 39 лет.
Правохранители разбираются в обстоятельствах смерти бизнесмена.