Салим Муслимов записывал компании на имя рабочих

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в превышении служебных полномочий и присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, а также во взяточничестве.

Как сообщает haqqin.az, на прошедшем в понедельник, 31 октября, заседании суда первым в качестве свидетеля был допрошен руководитель ООО «Эллада» Ахмед Багиров. Он сообщил, что построил два частных дома в Загатале по заказу министерства. За каждый дом он заплатил сотруднику министерства Натику Азизову по 6 тысяч манатов.

Другой свидетель, Низами Эминов, рассказал, что построил шесть индивидуальных домов и заплатил Азизову соответственно 36 тысяч манатов.

Следующим свидетелем, допрошенным в суде, стал Сахават Джалилов. Свидетель в своих показаниях сообщил, что на его имя была зарегистрирована компания «Эрол»: «Я не знал о финансовых делах. Принесли документы, и я их подписал. Был рабочим, занимался сносом».

Свидетель Шахлар Мамедов в своих показаниях указал, что в 2014 году он построил два дома в Агдаше и сожалеет, что взялся за это дело: «Я до сих пор не смог получить свои деньги. Построив эти дома, я стал банкротом. Приехали из Минфина, провели проверку и установили убыток в 31 тысячу манатов. А я с этим не согласен. Подал жалобу в суд, но потом попросили ее отозвать. Денег обратно не получил».

Другой свидетель, Адиль Джаббаров, рассказал, что построил дом в Агдашском районе в 2015 году, но, как ему объяснили, из-за девальвации не смог получить своих денег. Дом остался недостроенным.

Свидетель Ханлар Рустамов сообщил, что на его имя было создано ООО Nicat XL: «На следующий день я передал компанию Этибару Искендерову по доверенности. О работе компании я не знал. Только слышал про какую-то неуплату налогов».

Абусалим Джафаров, свидетель, который вместе с братом Эльманом построил два дома в Загатале, рассказал, что финансовые дела контролировал его брат: «Он дал Натику Азизову 6 тысяч манатов за один дом и 12 тысяч манатов – за другой».

Свидетель Самир Шахмиров показал в суде, что его родственник создал компанию на его имя: «Компанию возглавлял мой родственник Эльман Сафаров. Я был рабочим. Подписывал документы, когда брали деньги в банке».

Свидетель Барат Мамедов сообщил, что компания Prometey официально зарегистрирована на его имя: «Компанией руководил Эльман, а я работал разнорабочим, просто подписывал бумаги».