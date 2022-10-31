СНБ Армении заинтересовалось Арменом Саркисяном

«В рамках уголовного производства №61202621 в Следственном департаменте Службы национальной безопасности проводятся соответствующие следственные и другие процессуальные действия», – говорится в сообщении.

Другие сведения по данному уголовному производству в СНБ предоставлять отказались, сославшись на то, что эти данные не подлежат разглашению.

Президент Армении Армен Саркисян 23 января этого года подал в отставку. В качестве причины такого решения Саркисян назвал отсутствие должных полномочий, что, по его словам, не позволяет президенту влиять на политические процессы.

На следующий день в армянских СМИ появилась информация о том, что, по крайней мере, до избрания президентом у Саркисяна было гражданство небольшого карибского государства Сент-Китс и Невис. Президентом избираться он не имел права.

Саркисян, по данным издания, получил гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис за инвестиции в размере $500 тысяч.