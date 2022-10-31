В Украине пообещали Ирану еще большие проблемы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский лично контролирует вопросы противодействия снабжению Ираном вооружения в Россию, пишут украинские СМИ.

«Киев работает над тем, чтобы помешать усилению России», – сказал Данилов в эфире национального телемарафона.

По его словам, вопрос Ирана сейчас остается в повестке дня и «идут определенные процессы, определенные переговоры».

«Работают все, кто должен заниматься этим вопросом. Этот вопрос на контроле у президента», – заверил Данилов, добавив, что Украина решила дождаться, пока Иран озвучит свою позицию.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Иран ждут еще большие проблемы на международной арене, если его власть не прекратит поставки вооружения в РФ.

Ранее Зеленский заявил, что не доверяет власти Ирана, которая отрицает поставки дронов-камикадзе и ракет для российской оккупационной армии. Он отметил, что официальный Тегеран уже не первый раз был пойман на лжи во время коммуникации с Киевом.