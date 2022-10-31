Иранские власти похоронили умершего журналиста в неизвестном месте

Политический аналитик Реза Хагигатнеджад умер в возрасте 45 лет от рака в Берлине 17 октября. Родственники утверждают, что получили все необходимые разрешения для того, чтобы он был похоронен в родном городе Шираз.

Тело покойного было доставлено в Иран 25 октября. На родственников оказывали давление, чтобы заставить их согласиться на похороны в другом городе. Сами власти ситуацию не комментировали.

27 октября стало известно, что сотрудники спецслужб Ирана воспрепятствовали похоронам в стране журналиста Резы Хагигатнеджада.

По данным источников, агенты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) изъяли тело и вывезли его в неизвестном направлении.

О том, что тело Хагигатнеджада захоронено, семье журналиста сообщили в КСИР. Представители Стражей передали отцу Хагигатнеджада фотографию, на которой, как утверждается, запечатлена могила журналиста. Местонахождение захоронения не раскрывается.