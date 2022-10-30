Путин: Мирный договор Азербайджана и Армении станет результатом компромисса с обеих сторон

Будущий мирный договор Армении и Азербайджана станет результатом компромисса с обеих сторон, заявил президент России Владимир Путин журналистам после окончания трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Говоря о возможности продления мандата российских миротворцев в Карабахе, Путин отметил, «судьба контингента зависит от решений по демаркации и делимитации границы».

По его словам, имеются предпосылки к договоренностям о делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Осуществлять этот процесс Путин предложил на основании советских карт: «РФ готова предоставить карты генштаба СССР и на их базе двигаться к определению границы между Азербайджаном и Арменией», - сказал он.