Путин о несогласованных моментах Сочинского заявления

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с лидерами Азербайджана и Армении заявил, что не считает себя вправе раскрывать суть несогласованных вопросов в сегодняшнем заявлении.

«Вопросы, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно, но не нужно. Потому что, если они до сих пор не урегулированы, то не нужно заострять на них внимание прессы, общественности, а нужно просто спокойно, в закрытом режиме, добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон, и я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами», - сказал Путин.