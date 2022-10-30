Пригожин назвал Зеленского «симпатичным парнем»

Бизнесмен Евгений Пригожин, который недавно признался, что создал группу «Вагнер», ответил на запрос журналистов о том, кто опаснее сегодня – президент Украины Владимир Зеленский или покинувший Россию журналист Александр Невзоров, критикующий действия российских властей.

«Зеленский хоть и является президентом страны враждебной в настоящий момент Российской Федерации, но все же он – твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень».

Пригожин добавил, что не может это сказать про Невзорова. По мнению бизнесмена, он красиво говорит, у него хорошие обороты речи, но в последнее время «все это немножко попахивает некрофилией».

«И, честно говоря, он обаятельный, но болтун», - добавил Пригожин.