Путин заявил о завершении мобилизации

Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, пишут российские СМИ.

«Она завершена, точка поставлена», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи.

Путин добавил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена.

Российский президент также заявил, что решение страны по приостановке зерновой сделки связано «с созданием угрозы для гуманитарного коридора»: «Россия не прекращает участие в зерновой сделке. По его словам, речь идет о приостановке», - сказал Путин.