Представителя партии Эрдогана уволили за критику Ататюрка
Помощник председателя правящей партии Эрдогана Махир Унал был отстранен от занимаемой должности за критику языковой реформы Ататюрка, пишут турецкие СМИ.
Унал, выступая на книжной ярмарке, заявил, что реформы Ататюрка «уничтожили турецкий язык и алфавит».
«Самая суровая культурная революция в истории произошла в Турции. Например, французская революция разрушила все, но не затронула язык. Опять же, одна из самых радикальных революций – китайская культурная революция Мао не коснулась языка. Но, к сожалению, наша культурная революция, уничтожила весь наш язык, алфавит, всё, все наши мыслительные установки», - сказал он.