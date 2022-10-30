Путин: С Эрдоганом трудно договориться, но он человек слова ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – человек слова, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с лидерами Азербайджана и Армении.
«Если мы с ним (с Эрдоганом) договариваемся о чем-то, может быть с ним трудно договориться, но, если договариваемся, мы стараемся исполнять. Во-вторых нам легче контролировать акваторию Черного моря, поэтому это вполне реалистичный проект, и мы вполне быстро сможем это сделать», - сказал Путин.