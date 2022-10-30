Айдын Керимов, автор haqqin.az 01:04

Минфин США ввел санкции против бизнесмена Игоря Чайки и восьми его компаний. Американское ведомство считает, что сын бывшего генпрокурора, ныне члена Совета безопасности России Юрия Чайки, пытался свергнуть президента Молдовы Майю Санду и вернуть республику «в сферу влияния Кремля». «Русский мир» – это такое экзистенциальное благо даже для тех, кто никакого отношения к нему не имеет, что для его наступления все средства хороши. Именно так считают в Кремле – и не жалеют денег для организации переворотов на всем постсоветском пространстве.

Именно такой вывод следует из вскрывающихся в последнее время фактов подготовки Россией государственного переворота в Молдове. План, разработанный Игорем Чайкой и пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, был прост и в чем-то совершенно примитивен – скупить политические и бизнес-элиты Молдовы, которые должны были привести к власти давнего клиента Москвы и экс-президента Игоря Додона. А там после этого возможно было все – вплоть до референдума о присоединении, на котором 99% граждан республики «честно и открыто» проголосовали бы за присоединение к России. Шах и мат тем, кто, как недавно заявил российский президент, стремится к мировой гегемонии, чему Москва всячески препятствует. В Додона вкладывались щедро. Его официальная ежемесячная заработная плата, $29 016 и еще 14 508 долларов в виде премии – это только вершина айсберга. Когда Игорь Додон чартерным рейсом прилетал в Москву, будучи главой Молдавско-российского делового союза, то пока он вел переговоры со своими российскими кураторами – на борт его самолета грузились сумки с наличными. И сколько там было – мы, в лучшем случае, узнаем лет через двадцать.

С подачи Пескова Чайка смог уговорить Додона пойти на союз с Иланом Шором, который сейчас скрывается от уголовного преследования в Израиле – за участие в самом громком банковском скандале в истории Молдовы. Два этих «красавца» – коррумпированный экс-президент и банковский аферист и должны были привести Молдову в дивный «русский мир». К счастью – у них это не получилось. Что, впрочем, совершенно не означает, что таких попыток больше не будет. На днях, встречаясь с главами спецслужб СНГ, Владимир Путин заявил, что одну из приоритетных задач для себя Кремль сегодня видит в том, чтобы «предотвратить вмешательство во внутренние дела государств-членов этого союза».