Политолог Мелконян: Встреча в Сочи – дипломатическое фиаско Армении
Трехсторонняя встреча в Сочи – очередное дипломатическое фиаско Армении, заявил политолог Сергей Мелконян, комментируя армянским СМИ встречу в Сочи лидеров Азербайджана, России и Армении.
«Закончилась встреча в Сочи. На сайте Кремля опубликовано заявление по итогам встречи. В тексте нет упоминания Карабаха. Никакого. Даже в разделе, где развернут миротворческий контингент. Нет упоминания о возвращении пленных. Это входит, по всей видимости, в «блок гуманитарных вопросов», - написал он.
По словам Мелконяна, ничего, что исходит из интересов Армении, в документе не отображено.