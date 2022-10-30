Политолог Мелконян: Встреча в Сочи – дипломатическое фиаско Армении

«Закончилась встреча в Сочи. На сайте Кремля опубликовано заявление по итогам встречи. В тексте нет упоминания Карабаха. Никакого. Даже в разделе, где развернут миротворческий контингент. Нет упоминания о возвращении пленных. Это входит, по всей видимости, в «блок гуманитарных вопросов», - написал он.

По словам Мелконяна, ничего, что исходит из интересов Армении, в документе не отображено.