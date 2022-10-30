Заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи, отвечая на вопрос о переговорах с Украиной.

«Как можем сейчас обсуждать возможные договорённости, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Мы подождём, может, созреют какие-то необходимые условия», - сказал Путин.