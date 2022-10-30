Ульвия Худиева, собкор 02:33

Ранним утром 31 октября цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли более чем на шесть процентов. Опасения на рынках возникли после того, как Россия вышла из «зерновой сделки» с Украиной, подписанной при посредничестве Турции 22 июля нынешнего года. На товарных биржах США цена на пшеницу вчера утром выросла на 6,13 процента – самый высокий уровень с 14 октября.

При этом следует учесть, что Турция и ООН, другие участники «зернового соглашения», продолжают сопровождать суда с зерном, отплывающие из украинских портов. В частности, как написал в Twitter министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, вчера из украинских портов вышли в общей сложности двенадцать судов с продовольствием. «В рамках «зерновой сделки» делегации ООН и Турции предоставляют десять групп инспекторов для осмотра сорока кораблей, - сообщил министр, добавив, что план инспекции сухогрузов был принят украинской стороной, о чем были проинформированы представители России. Тем не менее, Международный комитет спасения (IRC) считает, что будущее «зернового коридора» находится под угрозой и предупредил о катастрофических последствиях, которые повлечет за собой приостановка Россией участия в соглашении по экспорту украинского зерна.

Как передает радиостанция «Голос Америки», IRC заявила, что война в Украине уже сегодня изменила глобальные схемы производства и поставок продовольствия. По информации этой международной структуры, инфляция в странах с низким уровнем доходов выросла почти до 90 процентов, а 345 миллионов человек в мире могут уже в этом году столкнуться с острой нехваткой продуктов питания. В IRC заявили, что, в то время, как десятки миллионов человек в Восточной Африке столкнулись с острой нехваткой продовольствия, а Сомали из-за сильнейшей за последние сорок лет засухи находится на грани голода, возобновление блокады, которое будет препятствовать импорту 80 процентов зерна из российско-украинского региона, делает критической и без того достаточно сложную ситуацию. «Возобновление блокады вызывает серьезную озабоченность в связи с нарастающей угрозой глобального голода кризисных масштабов, – заявил, в частности, директор Международного комитета спасения по чрезвычайным ситуациям в Восточной Африке Шашват Сараф. – Соглашение, достигнутое при посредничестве ООН, дало нам надежду на улучшение ситуации, которая вновь рухнула. Недавняя приостановка экспорта зерна сильнее всего ударит по странам, которые находятся на грани голода. Йемен и все государства Восточной Африки в значительной мере зависят от поставок пшеницы из России и Украины, а Сомали стоит на грани катастрофического голода. Дальнейшие сбои в экспорте зерна приведут эти страны к катастрофическому голоду, а Сомали просто столкнут в пропасть».

Haqqin.az напоминает, что продолжающаяся война в Украине напрямую влияет на мировой рынок зерна. В результате вызванных войной затруднений с поставками зерна и роста цен на энергоносители, стоимость пшеницы повысилась на 13,6 процента, достигнув в марте рекордного уровня. Однако после того, как Россия присоединилась к Черноморской зерновой инициативе и начался экспорт из Украины, началась тенденция к постепенному снижению стоимости зерновых культур. Но теперь, с выходом России из зернового соглашения, рост цен на мировом рынке неминуем и наверняка затронет и Азербайджан, хотя только за нынешний год цены на пшеницу в нашей стране, включая муку и хлеб, повышались дважды. Экономический эксперт Джафар Ибрагимли рассказал haqqin.az, что Азербайджан, в основном, закупает зерно и, особенно, продовольственную пшеницу в России и Казахстане. «Соглашение, подписанное с Украиной, а также увеличение производства зерна в России создало относительную стабильность цен на мировых биржах, - отметил эксперт. – Однако приостановка участия России в «зерновой сделке», безусловно, окажет влияние на рынок. В то же время, по словам Ибрагимли, повышение цен, к которому приведет решение России, будет незначительным. А проблем с ввозом зерна и дефицитом продовольственной пшеницы не будет вовсе. По словам эксперта, поскольку в Азербайджане цены на зерно, муку и хлеб регулируются административно, последствия изменений на мировом рынке внутри страны проявляются не сразу.

«Азербайджан, как правило, ощущает изменение цен на мировом рынке с опозданием на несколько месяцев. Например, хлеб у нас подорожал в январе нынешнего года, а пшеница - в период с марта по май, - сказал Эльдениз Амиров. – Ограничения на экспорт зерна со стороны России, Казахстана, а затем и Индии «подбросили цены» до пиковых значений, но именно в этот период цены на зерно в Азербайджане стабилизировались, поскольку в январе Азербайджан в несколько раз по сравнению с прошлым годом увеличил импорт и создал резерв». Амиров считает, что, если нынешний рост цен на мировом рынке продолжится, Азербайджан может ощутить его последствия, как минимум, через несколько месяцев. «Поскольку Азербайджан с самого начала формировал свои запасы зерна, рост цен коснется нашей страны не скоро, - считает эксперт. – Азербайджан, в основном, закупает зерно в России, где его производство в нынешнем году достигло самого высокого уровня за всю историю земледелия этой страны. В России в целом ожидается урожай в 150 миллионов тонн зерновых, две трети из которых придется на пшеницу. Учитывая, что в прошлом году в РФ было собрано только порядка 76 миллионов тонн, не думаю, что в Азербайджане возникнут какие-либо проблемы с обеспечением зерновыми культурами».