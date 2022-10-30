Россия вышла из «зерновой сделки». Как это отразится на Азербайджане? главный вопрос
Ранним утром 31 октября цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли более чем на шесть процентов. Опасения на рынках возникли после того, как Россия вышла из «зерновой сделки» с Украиной, подписанной при посредничестве Турции 22 июля нынешнего года.
На товарных биржах США цена на пшеницу вчера утром выросла на 6,13 процента – самый высокий уровень с 14 октября.
При этом следует учесть, что Турция и ООН, другие участники «зернового соглашения», продолжают сопровождать суда с зерном, отплывающие из украинских портов.
В частности, как написал в Twitter министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, вчера из украинских портов вышли в общей сложности двенадцать судов с продовольствием.
«В рамках «зерновой сделки» делегации ООН и Турции предоставляют десять групп инспекторов для осмотра сорока кораблей, - сообщил министр, добавив, что план инспекции сухогрузов был принят украинской стороной, о чем были проинформированы представители России.
Тем не менее, Международный комитет спасения (IRC) считает, что будущее «зернового коридора» находится под угрозой и предупредил о катастрофических последствиях, которые повлечет за собой приостановка Россией участия в соглашении по экспорту украинского зерна.
Как передает радиостанция «Голос Америки», IRC заявила, что война в Украине уже сегодня изменила глобальные схемы производства и поставок продовольствия. По информации этой международной структуры, инфляция в странах с низким уровнем доходов выросла почти до 90 процентов, а 345 миллионов человек в мире могут уже в этом году столкнуться с острой нехваткой продуктов питания.
В IRC заявили, что, в то время, как десятки миллионов человек в Восточной Африке столкнулись с острой нехваткой продовольствия, а Сомали из-за сильнейшей за последние сорок лет засухи находится на грани голода, возобновление блокады, которое будет препятствовать импорту 80 процентов зерна из российско-украинского региона, делает критической и без того достаточно сложную ситуацию.
«Возобновление блокады вызывает серьезную озабоченность в связи с нарастающей угрозой глобального голода кризисных масштабов, – заявил, в частности, директор Международного комитета спасения по чрезвычайным ситуациям в Восточной Африке Шашват Сараф. – Соглашение, достигнутое при посредничестве ООН, дало нам надежду на улучшение ситуации, которая вновь рухнула. Недавняя приостановка экспорта зерна сильнее всего ударит по странам, которые находятся на грани голода. Йемен и все государства Восточной Африки в значительной мере зависят от поставок пшеницы из России и Украины, а Сомали стоит на грани катастрофического голода. Дальнейшие сбои в экспорте зерна приведут эти страны к катастрофическому голоду, а Сомали просто столкнут в пропасть».
Haqqin.az напоминает, что продолжающаяся война в Украине напрямую влияет на мировой рынок зерна. В результате вызванных войной затруднений с поставками зерна и роста цен на энергоносители, стоимость пшеницы повысилась на 13,6 процента, достигнув в марте рекордного уровня. Однако после того, как Россия присоединилась к Черноморской зерновой инициативе и начался экспорт из Украины, началась тенденция к постепенному снижению стоимости зерновых культур.
Но теперь, с выходом России из зернового соглашения, рост цен на мировом рынке неминуем и наверняка затронет и Азербайджан, хотя только за нынешний год цены на пшеницу в нашей стране, включая муку и хлеб, повышались дважды.
Экономический эксперт Джафар Ибрагимли рассказал haqqin.az, что Азербайджан, в основном, закупает зерно и, особенно, продовольственную пшеницу в России и Казахстане.
«Соглашение, подписанное с Украиной, а также увеличение производства зерна в России создало относительную стабильность цен на мировых биржах, - отметил эксперт. – Однако приостановка участия России в «зерновой сделке», безусловно, окажет влияние на рынок.
В то же время, по словам Ибрагимли, повышение цен, к которому приведет решение России, будет незначительным. А проблем с ввозом зерна и дефицитом продовольственной пшеницы не будет вовсе.
По словам эксперта, поскольку в Азербайджане цены на зерно, муку и хлеб регулируются административно, последствия изменений на мировом рынке внутри страны проявляются не сразу.
«Азербайджан, как правило, ощущает изменение цен на мировом рынке с опозданием на несколько месяцев. Например, хлеб у нас подорожал в январе нынешнего года, а пшеница - в период с марта по май, - сказал Эльдениз Амиров. – Ограничения на экспорт зерна со стороны России, Казахстана, а затем и Индии «подбросили цены» до пиковых значений, но именно в этот период цены на зерно в Азербайджане стабилизировались, поскольку в январе Азербайджан в несколько раз по сравнению с прошлым годом увеличил импорт и создал резерв».
Амиров считает, что, если нынешний рост цен на мировом рынке продолжится, Азербайджан может ощутить его последствия, как минимум, через несколько месяцев.
«Поскольку Азербайджан с самого начала формировал свои запасы зерна, рост цен коснется нашей страны не скоро, - считает эксперт. – Азербайджан, в основном, закупает зерно в России, где его производство в нынешнем году достигло самого высокого уровня за всю историю земледелия этой страны. В России в целом ожидается урожай в 150 миллионов тонн зерновых, две трети из которых придется на пшеницу. Учитывая, что в прошлом году в РФ было собрано только порядка 76 миллионов тонн, не думаю, что в Азербайджане возникнут какие-либо проблемы с обеспечением зерновыми культурами».
А депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов отметил, что вопрос обеспечения страны зерном находится под личным контролем президента Ильхама Алиева.
«В госбюджете 2023 года на производство зерна дополнительно запланировано 180 миллионов манатов, - подчеркнул Ахмедов. – На освобожденных от оккупации территориях засеяно около 50 тысяч гектаров пшеницы. Да, возможное повышение цен на продовольственную пшеницу исключить нельзя, но проблем с её бесперебойным обеспечением не будет».