Определились четвертьфиналисты футбольного турнира сел и поселков Баку

В четвертьфинал вышли Раманы, Сабунчи, Мехдиабад, Маммедли, Йени Сураханы, Ахмедлы, Мардакан и Бина.

На детском футбольном турнире среди команд сел и поселков Баку сыграны матчи 1/8 финала.

Напомним, изначально 32 команды, состоящие из детей 2010-11-х годов рождения, были поделены на восемь групп. Основная цель в проведении соревнования – развитие и популяризация детского футбола, а также увеличение массовости. В турнире приняли участие более 350 детей.

Соревнование завершится 13 ноября. Оно организовано Министерством молодежи и спорта, Bakı Abadlıq Xidməti и АФФА.