Американский Институт изучения войны: Минобороны России обманывает сограждан

Министерство обороны России обманывает сограждан, заявляя, что солдаты-срочники начинающегося во вторник, 1 ноября, осеннего призыва не будут отправлены на войну. Так утверждают эксперты Американского Института изучения войны в очередной сводке-анализе. Заявления аналитиков приводит BBC.

"Призывники почти наверняка будут отправлены в Украину в марте или апреле 2023 года, после того как пройдут подготовку, а могут быть отправлены и раньше, если понадобится реагировать на перемены на полях сражений", - утверждает ISW.

Аналитики института предполагают, что Минобороны РФ обманывает сограждан, в частности, для того, чтобы предотвратить массовое уклонение от призыва.

В предыдущей, воскресной, сводке ISW высказывал предположение, что российский президент Путин надеется при помощи "частичной мобилизации" удержать позиции в Украине до весны, а затем, по окончании весенней распутицы, переломить ситуацию, бросив в бой массу наскоро подготовленных призывников. Сами аналитики при этом считают, что надежды Путина не сбудутся: резервисты и призывники переломить ситуацию на фронтах не смогут.

Российские генералы заверяют, что призывников нынешнего призыва не будут отправлять ни на аннексированные РФ украинские территории, ни вообще в Украину.