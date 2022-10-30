Израильтяне выбирают новый парламент

В Израиле во вторник, 1 ноября проходят выборы в 120-местный Кнессет (парламент). Более 6,7 млн избирателей смогут проголосовать на 12 393 избирательных участках.

Anadolu пишет, что на большинстве участков голосование началось в 07:00 и закончится в 22:00. Сразу после закрытия избирательных участков ожидается объявление результатов экзитполов.

Официальные результаты голосования будут оглашены не позднее восьми дней после дня выборов. За безопасностью в день голосования следят 18 тыс. сотрудников полиции. Для участия в выборах зарегистрированы порядка четырех десятков партий.

Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев.