Северная Корея предупреждает США

«Из-за крупномасштабных военных учений, которые проводят США и их сателлиты почти каждый день в этом году, Корейский полуостров превращен в горячую точку, где военная напряженность самая высокая в мире, а обстановка безопасности в регионе стала еще более серьезной», — цитирует агентство заявление.

Военные учения, которые проводят США и Южная Корея на Корейском полуострове, свидетельствуют о серьезной фазе конфронтации в регионе, говорится в заявлении МИД Северной Кореи, передает ЦТАК.

Речь идет о прошедших в октябре учениях «Хогук» по маневрированию на территории Южной Кореи и о начавшихся совместно с США воздушных учениях Vigilant Storm («Бдительный шторм»). Пхеньян считает, что последние носят особенно «агрессивный характер», а среди отрабатываемых целей — «нанесение удара по стратегическим объектам КНДР во время войны на Корейском полуострове».

Прошедшие в этом году маневры в регионе, уверены в Северной Корее, подтверждают, «что сценарий войны США против КНДР дошел до завершающего этапа».

В этой связи Пхеньян предупредил Вашингтон, что последний должен быть готов «заплатить равную цену в случае попытки использования силы против КНДР». Северная Корея использует «все необходимые шаги для защиты суверенитета», предупредили в МИД и призвали США отказаться от учений.

Учения Vigilant Storm стартовали накануне, 31 октября, и продлятся до 4 ноября. Это первые крупномасштабные маневры США и Южной Кореи в воздухе почти за пять лет. В них задействованы более 240 самолетов, в том числе усовершенствованные американские истребители-невидимки F-35A. Учения проводятся на фоне проведенных КНДР ракетных запусков и опасений, что та может провести ядерное испытание.