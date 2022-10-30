В России просят Путина разблокировать Facebook

Совет блогеров при Совете Федерации России направил российскому президенту Владимиру Путину и зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки Instagram и Facebook, сообщают российские СМИ.

Авторы писем уверены, что ограничение доступа к соцсетям несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны. По их мнению, после блокировки площадок "Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи - возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны".

Из-за блокировки Instagram и Facebook Россия ежедневно теряет позиции в информационной войне, считают блогеры. Также в письмах они указали на невозможность ведения предпринимательской деятельности для владельцев малого и среднего бизнеса и проведения благотворительных сборов в заблокированных соцсетях. Кроме того, россияне для обхода блокировок используют VPN-сервисы, многие из которых "несут угрозу для персональных данных пользователей".