В захваченном россиянами Бердянске подорвали «заместителя мэра»-коллаборанта

В результате взрыва в захваченном россиянами городе Бердянск Запорожской области Украины ранен так называемый «первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям» россиян Павел Ищук, сообщили украинские СМИ и телеграм-каналы.

Информация требует проверки, отмечают СМИ.

Утверждается, что взрывное устройство сработало рядом с домом. Ищук доставлен в больницу. Он в сознании, но состояние оценивается как тяжелое.