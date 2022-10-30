В захваченном россиянами Бердянске подорвали «заместителя мэра»-коллаборанта
В результате взрыва в захваченном россиянами городе Бердянск Запорожской области Украины ранен так называемый «первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям» россиян Павел Ищук, сообщили украинские СМИ и телеграм-каналы.
Информация требует проверки, отмечают СМИ.
Утверждается, что взрывное устройство сработало рядом с домом. Ищук доставлен в больницу. Он в сознании, но состояние оценивается как тяжелое.
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