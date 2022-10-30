Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 10:33

1-2 ноября 2022 года в Алжире в четвертый раз пройдет саммит Лиги арабских государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен на этот саммит в качестве почетного гостя - председателя Движения неприсоединения. Азербайджанский лидер уже находится в столице алжирского государства. Алжирская Народно-Демократическая Республика – крупнейшее государство арабского мира и Африканского союза. Страна является важным производителем и экспортером природного газа (5-е место по добыче, 4-е место по экспорту) и нефти (13-е место по добыче, 9-е место по экспорту). И быть бы ей процветающей, если бы не французская колонизация.

Алжир был оккупирован Францией в 1830 году. За период оккупации и последовавшей за этим ожесточенной войной за право быть независимой, то есть, с 1830 по 1962 годы, французами было убито более 1,5 миллиона человек. Именно поэтому Алжир называют «страной 1,5 миллиона мучеников». А всего жертвами французского колониального периода считаются около 10 миллионов алжирцев. В ходе этой войны за независимость Алжира французы развернулись «во всей красе», продемонстрировав всю свою «приверженность» принципам «прав человека» и гуманизма. 8 мая 1945 года, в день завершения войны в Европе, состоялась массовая демонстрация в Сетифе, организованная алжирскими националистами. После того, как французский полицейский застрелил 26-летнего Бузида Сааля за то, что он нёс алжирский флаг, демонстрация переросла в беспорядки, которые охватили и другие населённые пункты. Французские колонисты и армия ответили на это настоящей бойней. Как писал в те годы очевидец событий, «французы алжирцев в эти дни убивали так много, что зачастую не успевали хоронить трупы, поэтому их бросали в колодцы, сбрасывали в горные пропасти в горах Кабилии». Известный французский адвокат Жак Верже в интервью в документальном фильме «Адвокат террора» говорит, что самые минимальные оценки — 10 тысяч погибших, но, в соответствии с оценками американского посольства, было убито 45 тысяч человек.

Так Париж, который сейчас выступает за независимость 15-20 тысяч армян, проживающих в Карабахе, ответил на просьбу 11-миллионного алжирского народа о независимости. Франция отвечала отказом даже на самые скромные требования алжирцев. И признавала только один ответ на них – штыком, пулей, химическим оружием и минами. «Бремя белого человека» во французском исполнении – оно такое, только успевай трупы погибших от приобщения к цивилизации в горные пропасти укладывать. И даже десятилетия спустя события 1954—1962 годов по-прежнему воспринимаются во Франции крайне неоднозначно - Национальное собрание лишь в 1999 году официально признало боевые действия в Алжире «войной», а до этого использовался термин «восстановление общественного порядка». Но и это еще не все. В 1960-1966 годах Францией было проведено 17 ядерных испытаний в районах Регган и ЭккерАлжира, из них 11 подземных испытаний были проведены в 1962 году после «Эвианских соглашений», положивших конец «алжирской войне». Компенсации пострадавшим? Предоставление топографических карт районов с необнаруженными химическими, радиоактивными и отравленными отходами? Оценка воздействия испытаний и отходов на местное население? В Париже и слышать не хотят ни о чем подобном. Знакомо, не правда ли? Ведь именно так ведет себя клиент Франции - Ереван. Совпадения порой просто зеркальные. Алжир просит французов вернуть украденные архивы – ответ отрицательный. Как тут не вспомнить историю архивов Азербайджанской Демократической Республики, так же зависших во Франции.