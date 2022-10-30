США хотят ограничить Китай, Евросоюз против

Соединенные Штаты рассматривают введение санкций на экспорт в Китай по примеру антироссийских ограничений, пишет Bloomberg.

Вашингтон хочет продолжить давление на Пекин в торговом противостоянии. Евросоюз, напротив, не считает идею введения санкций на экспорт в Китай хорошей идеей. Германия предлагает наложить ограничения только на продажу Пекину той продукции, которая может увеличить военный потенциал страны.

По словам экспертов, позиция Евросоюза понятна. В еврозоне снизился уровень конкурентоспособности. Сейчас Китай закупает европейскую продукцию, которую пока не может производить самостоятельно: медикаменты и компоненты для авиастроения.

Если Европа введет санкции против Пекина, то пострадает больше всего сама. Она уже осталась без российского рынка, поэтому в случае ограничений в отношении Китая европейская экономика столкнется с коллапсом.