Встречайте m10 – новый электронный кошелек Азербайджана фото; видео

Приложение m10, созданное PashaPay, уже вошло в финтех-сферу Азербайджана. Теперь люди смогут совершать все платежи или переводы с помощью приложения m10 удобно, быстро, безопасно и, что самое главное, с комиссией 0%.

Какие преимущества дает пользователям m10?

●  Регистрация только по номеру. Не нужно тратить время на ввод данных карты.

●  Денежные переводы без комиссии. Можно совершать быстрые переводы каждому внутри страны с помощью одного номера.

●  Оплата с помощью QR-кода. Это дает вам возможность осуществлять все платежи мгновенно.

●  Обналичивание без комиссии. Средства на m10 можно легко обналичить во всех банкоматах Kapital Bank.

●  Коммунальные платежи. В настоящее время все коммунальные платежи по m10 без комиссии и с 2% кешбэком.

●  Платежи за мобильную связь. С m10 мобильную связь также можно пополнять без комиссии и заработать 2% кешбэка.

●  Принимать безналичные платежи. Пользователи будут освобождены от дополнительных затрат.

Что нужно сделать, чтобы воспользоваться этими преимуществами?

●  Скачать приложение из "Google Play" или "App Store" на телефон.

●  Возможность зарегистрироваться, просто набрав номер мобильного телефона.

●  Перевести средства на m10 через банковскую карту или MilliÖN, нажав кнопку "Пополнить".

Вот как просто пользоваться m10. Кроме того, в приложении нет скрытых условий. Чтобы упростить платежные привычки пользователей и снизить их повседневные расходы, приложение m10 будет продолжать улучшаться и радовать вас инновациями.

m10 облегчает жизнь как широким массам, так и индивидуальным предпринимателям.