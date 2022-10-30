Приложение m10, созданное PashaPay, уже вошло в финтех-сферу Азербайджана. Теперь люди смогут совершать все платежи или переводы с помощью приложения m10 удобно, быстро, безопасно и, что самое главное, с комиссией 0%.

Какие преимущества дает пользователям m10?

● Регистрация только по номеру. Не нужно тратить время на ввод данных карты.

● Денежные переводы без комиссии. Можно совершать быстрые переводы каждому внутри страны с помощью одного номера.

● Оплата с помощью QR-кода. Это дает вам возможность осуществлять все платежи мгновенно.

● Обналичивание без комиссии. Средства на m10 можно легко обналичить во всех банкоматах Kapital Bank.

● Коммунальные платежи. В настоящее время все коммунальные платежи по m10 без комиссии и с 2% кешбэком.

● Платежи за мобильную связь. С m10 мобильную связь также можно пополнять без комиссии и заработать 2% кешбэка.

● Принимать безналичные платежи. Пользователи будут освобождены от дополнительных затрат.