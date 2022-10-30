Встречайте m10 – новый электронный кошелек Азербайджана фото; видео
Приложение m10, созданное PashaPay, уже вошло в финтех-сферу Азербайджана. Теперь люди смогут совершать все платежи или переводы с помощью приложения m10 удобно, быстро, безопасно и, что самое главное, с комиссией 0%.
Какие преимущества дает пользователям m10?
● Регистрация только по номеру. Не нужно тратить время на ввод данных карты.
● Денежные переводы без комиссии. Можно совершать быстрые переводы каждому внутри страны с помощью одного номера.
● Оплата с помощью QR-кода. Это дает вам возможность осуществлять все платежи мгновенно.
● Обналичивание без комиссии. Средства на m10 можно легко обналичить во всех банкоматах Kapital Bank.
● Коммунальные платежи. В настоящее время все коммунальные платежи по m10 без комиссии и с 2% кешбэком.
● Платежи за мобильную связь. С m10 мобильную связь также можно пополнять без комиссии и заработать 2% кешбэка.
● Принимать безналичные платежи. Пользователи будут освобождены от дополнительных затрат.
Что нужно сделать, чтобы воспользоваться этими преимуществами?
● Скачать приложение из "Google Play" или "App Store" на телефон.
● Возможность зарегистрироваться, просто набрав номер мобильного телефона.
● Перевести средства на m10 через банковскую карту или MilliÖN, нажав кнопку "Пополнить".
Вот как просто пользоваться m10. Кроме того, в приложении нет скрытых условий. Чтобы упростить платежные привычки пользователей и снизить их повседневные расходы, приложение m10 будет продолжать улучшаться и радовать вас инновациями.
m10 облегчает жизнь как широким массам, так и индивидуальным предпринимателям.