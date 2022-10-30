Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 11:00

Как сообщает базирующаяся в Лондоне Сирийская мониторинговая группа по правам человека (SOHR), подразделения вооруженных сил Турции отводятся из окрестностей Идлиба на севере Сирии в районы вблизи турецко-сирийской границы. Источники SOHR в регионе сообщают, что 26 октября юг Идлиба покинули 10 танков, 15 автобусов с личным составом и другая бронетехника турецкой армии, а спустя два дня были замечены еще 7 танков, 10 бронемашин и 15 автобусов, отступивших с окраин Идлиба в сторону границы.

Все это происходило в момент, когда подразделения «Хайят Тахрир аш-Шам», признанные Россией и США террористической группировкой, расширили сферу влияния в регионе, отбив у поддерживаемых Анкарой вооруженных формирований город Африн, а также около тридцати деревень в соседней провинции Алеппо. Важно отметить, что Идлиб – это единственный город на севере Сирии, который вместе с большей частью одноименной провинции контролируется группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», воюющей против режима Башара Асада. Что же касается турецкой армии, то она размещена на примерно семидесяти наблюдательных пунктах вокруг Идлиба и держит под контролем стратегически важную трассу М4. Согласно достигнутому в 2020 году соглашению между Россией и Турцией о прекращении огня, Анкара должна была вывести из Идлиба солдат «Хайят Тахрир аш-Шам» и другие поддерживаемые ею радикальные группировки, а Россия – обеспечить вывод курдских вооруженных подразделений для создания 30-километровой буферной зоны вдоль турецкой границы на севере Сирии. Однако ни один из пунктов российско-турецкого соглашения по Сирии выполнен не был.