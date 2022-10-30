Турция отводит войска из окрестностей Идлиба? о развитии ситуации
Как сообщает базирующаяся в Лондоне Сирийская мониторинговая группа по правам человека (SOHR), подразделения вооруженных сил Турции отводятся из окрестностей Идлиба на севере Сирии в районы вблизи турецко-сирийской границы.
Источники SOHR в регионе сообщают, что 26 октября юг Идлиба покинули 10 танков, 15 автобусов с личным составом и другая бронетехника турецкой армии, а спустя два дня были замечены еще 7 танков, 10 бронемашин и 15 автобусов, отступивших с окраин Идлиба в сторону границы.
Все это происходило в момент, когда подразделения «Хайят Тахрир аш-Шам», признанные Россией и США террористической группировкой, расширили сферу влияния в регионе, отбив у поддерживаемых Анкарой вооруженных формирований город Африн, а также около тридцати деревень в соседней провинции Алеппо.
Важно отметить, что Идлиб – это единственный город на севере Сирии, который вместе с большей частью одноименной провинции контролируется группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», воюющей против режима Башара Асада. Что же касается турецкой армии, то она размещена на примерно семидесяти наблюдательных пунктах вокруг Идлиба и держит под контролем стратегически важную трассу М4.
Согласно достигнутому в 2020 году соглашению между Россией и Турцией о прекращении огня, Анкара должна была вывести из Идлиба солдат «Хайят Тахрир аш-Шам» и другие поддерживаемые ею радикальные группировки, а Россия – обеспечить вывод курдских вооруженных подразделений для создания 30-километровой буферной зоны вдоль турецкой границы на севере Сирии.
Однако ни один из пунктов российско-турецкого соглашения по Сирии выполнен не был.
По мнению Али Фуата Гёкче, доцента Газиантепского университета Турции, вывод турецкой армии из окрестностей Идлиба создаст в этом регионе вакуум власти, который без промедления попытается заполнить режим Башара Асада.
«Асад и поддерживающая его Россия хотят вывода «Хайят Тахрир аш-Шам» из Идлиба, - отмечает Гёкче. – Турция же требует, чтобы члены РПК (признанной террористической Рабочей партии Курдистана – ред.) в Тель-Рифате и Манбидже отступили на 30 километров южнее. Новость о том, что Турция выводит солдат из Идлиба к границе, позволяет предположить, что между Анкарой, Дамаском и Москвой существует некая договоренность, поскольку вывод турецких войск дает возможность России и режиму Асада провести военную операцию по установлению полного контроля над Идлибом».
Однако по мнению ряда аналитиков, наблюдающих за событиями в регионе, вакуум власти, образовавшийся в результате вывода турецкой армии, могут заполнить не подразделения Башара Асада, а хорошо оснащенные и организованные боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», против которых Турция пока не торопится применять силу. Считается, что Анкара заинтересована в расширении влияния «Хайят» в регионе, чтобы «держать в узде» конфликтующие между собой вооруженные группировки, входящие в состав «Сирийской национальной армии».
Как уже сообщалось, США обеспокоены экспансией группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере Сирии и призывают Турцию немедленно убрать ее из Африна.