Иран и «Газпром» подписали миллиардные контракты

Иран и российская компания «Газпром» подписали несколько контрактов на 6,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, пишут российские СМИ.

Договоры являются частью соглашения на сумму 40 миллиардов долларов, о котором страны договорились летом 2022 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Тегеран.

Ранее стороны подписали договор на поставку в Россию 40 газовых турбин иранского производства. Стоимость сделки не разглашали, однако эксперты отмечали, что это крупнейшая в новейшей истории Ирана экспортная сделка в технологическом секторе.