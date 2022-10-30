В правящей партии Армении «Гражданский договор» есть серьезные разногласия, чем и продиктовано решение премьера Никола Пашиняна возглавить Совет правления, пишет армянская газета “Грапарак”.

Согласно информации, в партии были удивлены этим решением Пашиняна, так как за этот пост шла серьезная борьба между министром обороны Суреном Папикяном и вице-мэром Тиграном Авиняном.

"Многие ожидали, что по традиции Пашинян откажется возглавлять правление, однако этого не произошло. В "ГД" считают, что он больше не доверяет даже самому ближнему кругу и решил лично управлять партией и пресечь все возможные заговоры против него", - утверждает издание.

Правление было сформировано по предпочтениям Пашиняна: была проведена серьезная внутренняя работа, чтобы наказать некоторых членов партии и поощрить других, пишет газета.