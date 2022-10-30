Акар и Резников созвонились для обсуждения зерновой сделки
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар созвонился для обсуждения зерновой сделки с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, сообщает турецкое оборонное ведомство.
Турецкий министр обсудил с собеседниками ситуацию вокруг экспорта агропродукции из трех южных портов Украины по зерновому коридору в Черном море.
«Подчеркнута значимость сохранения действия зернового соглашения, которое позволило безопасно экспортировать нуждающимся уже более 10 млн продукции, что внесло весомый вклад в устранение всемирного продовольственного кризиса. Соглашение также доказало свою эффективность в вопросе продвижения диалога и сотрудничества по урегулированию проблем. Была указана скорость и удобство морских перевозок в вопросе поставок агропродукции. Отмечена значимость четкого разделения вопроса инициативы зернового соглашения и условий ведения боевых действий», - говорится в сообщении Министерства обороны Турции.