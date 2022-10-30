Турция ликвидировала опасного террориста ПКК

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) ликвидировала в Сирии одного из лидеров ПКК Эрсина Шахина с позывным «Сердем Пир-Серхат Харун», пишет Anadolu со ссылкой на официальные источники.

Эрсин Шахин вступил в ряды ПКК в 2014 году, а через три года перебрался из Ирака в Сирию, где занимался подрывной деятельностью и организацией нападений. Со временем он стал одним из лидеров сирийского крыла Рабочей партии Курдистана.

Имя террориста значилось в ряде дел по расследованию терактов в отношении турецких военнослужащих. Боевик был нейтрализован в результате точечной операции, организованной MİT в Сирии.