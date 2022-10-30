Первый цифровой банк страны Birbank предлагает бесплатную дебетовую карту Birbank Cashback, которая дает своему обладателю множество преимуществ. У держателей данной карты будет возможность получать различные бонусы за транзакции. Активные пользователи карты Birbank Cashback в октябре заработали в среднем 52 маната на бонусах.

Всего за октябрь юзеры Birbank получили кешбэк в размере 2,6 млн манатов. Около 100 тысяч манатов из этой суммы приходится на кешбэк (1%) от оплат за коммунальные услуги, связь, интернет и ТВ через Birbank. Сумма кешбэка, заработанного за покупки в магазинах-партнерах Birbank, составила 121 000 манатов. 86% заработанного кешбэка клиенты использовали на собственные нужды. Помимо кешбэка, держатели карт Birbank Cashback могут возвращать часть НДС от покупок в двойном размере. В октябре общий объем возмещенного НДС по платежам, осуществленным по этим картам, вырос на 91% и составил около 440 тысяч манатов.

Напомним, что карты Birbank предлагаются в двух вариантах — дебетовая и карта рассрочки. Дебетовая карта Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кешбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а также кешбэк 1% за оплату коммунальных услуг, связи, интернета и ТВ через Birbank. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны до 5000 AZN в течение месяца по дебетовым картам Birbank Cashback комиссия не взимается.