Держатели карты Birbank заработали 2,6 млн манатов кешбэка В октябре
Первый цифровой банк страны Birbank предлагает бесплатную дебетовую карту Birbank Cashback, которая дает своему обладателю множество преимуществ. У держателей данной карты будет возможность получать различные бонусы за транзакции. Активные пользователи карты Birbank Cashback в октябре заработали в среднем 52 маната на бонусах.
Всего за октябрь юзеры Birbank получили кешбэк в размере 2,6 млн манатов. Около 100 тысяч манатов из этой суммы приходится на кешбэк (1%) от оплат за коммунальные услуги, связь, интернет и ТВ через Birbank. Сумма кешбэка, заработанного за покупки в магазинах-партнерах Birbank, составила 121 000 манатов. 86% заработанного кешбэка клиенты использовали на собственные нужды. Помимо кешбэка, держатели карт Birbank Cashback могут возвращать часть НДС от покупок в двойном размере. В октябре общий объем возмещенного НДС по платежам, осуществленным по этим картам, вырос на 91% и составил около 440 тысяч манатов.
Напомним, что карты Birbank предлагаются в двух вариантах — дебетовая и карта рассрочки. Дебетовая карта Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кешбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а также кешбэк 1% за оплату коммунальных услуг, связи, интернета и ТВ через Birbank. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны до 5000 AZN в течение месяца по дебетовым картам Birbank Cashback комиссия не взимается.
Карта Birbank Miles дает держателю возможность зарабатывать мили, которые можно обменять на билет любой авиакомпании. Владельцы карт Birbank Miles и Birbank Umico могут снимать наличные в банкоматах Kapital Bank и переводить деньги на любую местную карту до 4000 AZN в течение месяца без комиссии.
Карта рассрочки Birbank имеет множество преимуществ. Среди них получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 63 дней при единовременных оплатах, удобное мобильное приложение для управления картой и бесплатная услуга SMS-оповещения. Карта Birbank имеет более 11 000 магазинов-партнеров по всей стране, и их количество постоянно растет.
Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.