Глобальная компания Hexagon об «умном» проекте, реализуемом в Азербайджане

13:30

Hexagon AB, одна из ведущих мировых компаний в области информационных технологий, которая специализируется на аппаратном и программном обеспечении, опубликовала в своем блоге статью о реализуемом в Азербайджане проекте, являющемся одним из базовых элементов концепции «Умный город». В статье рассказывается о компании EKM Global Consulting GmbH, зарегистрированной в Баден-Бадене, которая совместно с ОАО «Азеришыг» реализовала проект по разработке 3D мобильной карты электросетей в Азербайджане, а также об авторе этого проекта Эльшане Мусаеве - эксперте-консультанте компании по 3D мобильному картографированию и технологии Smart City/Smart Grid. Штаб-квартира компании Hexagon AB, основанной в 1992 году, расположена в Стокгольме. У компании есть представительства в десятках стран мира, в нее также входит группа Leica, производящая в Швейцарии современное геодезическое и измерительное оборудование. Hexagon входит в список крупнейших компаний Стокгольмской фондовой биржи, за ее блогом следят специалисты в десятках стран мира. Сегодня haqqin.az представляет своим читателям перевод статьи «Путь к умной стране: мобильное 3D-картографирование Азербайджана».

«Идея «Умного города», являвшаяся когда-то чисто футуристической концепцией, использовалась в жанре научной фантастики, сейчас с успехом реализуется в городах по всему миру. А некоторые страны стремятся выйти за рамки решений на уровне городов и планируют переход к полноценной концепции «Умная страна», предполагающей, что правительства смогут на базе полученных данных осуществлять устойчивое планирование, методы развития и шаги, способные принести пользу как городским, так и сельским районам, придавая «Умному селу» такое же значение, как и «Умному городу». Одной из таких стран является Азербайджан, лидер которой президент Ильхам Алиев выстраивает партнерские отношения для создания интеллектуальных решений цифровой инфраструктуры, необходимых для успеха. Одной из важнейших частей цифрового фундамента концепции «Умная страна» являются точные геопространственные данные. Компания EKM Global Consulting GMBH, возглавляемая директором Эльшаном Мусаевым (в настоящее время Мусаев работает в компании как эксперт-консультант по 3D мобильному картографированию и технологии Smart City/Smart Grid - ред.), была первой, кто предложил собирать эти данные посредством мобильного 3D-картографирования с помощью технологии Leica Pegasus: Two Ultimate. Работая с национальным энергооператором, ОАО «Азеришыг», EKM Global использовала собранные данные для создания цифрового двойника электросети на всей территории страны, что позволило классифицировать и каталогизировать все активы, осуществлять планирование развития и ускорять предоставление услуг. Однако Мусаев вышел за рамки отдельного проекта и сосредоточился на создании ориентированной на будущее и доступной базы данных для Азербайджана и других стран.

Предпринимательство, ориентированное на этих решениях, привело к применению мобильной картографии в Азербайджане Эльшан Мусаев — предприниматель, ориентированный на поиске решений, уверен в том, что геопространственные данные могут значительно улучшить жизнь людей, а потому стремится реализовать эту идею в Азербайджане. Имея опыт работы в сфере финансов, бизнеса, коммуникаций, связей с общественностью и образования, занимая в прошлом должность председателя правления Азербайджанской ассоциации франчайзинга, а также располагая богатым опытом бизнесмена, основавшего компанию по связям с общественностью, Мусаев формулирует свою бизнес-философию следующим образом: «Моя работа связана с разными людьми и заключается в объединении решений. Я продаю клиентам не какие-то товары или услуги, я продаю им комплексные решения». Компания EKM Global, основанная девять лет назад в Баден-Бадене, предлагает инновационные решения для клиентов с помощью мобильного 3D-картографирования, георадаров и 3D-лазерного сканирования. «За последние несколько лет мы начали работать с виртуальной реальностью, дополненной реальностью и лазерным сканированием, - говорит Мусаев, рассуждая о росте своей компании и расширении спектра ее услуг. - Моим первым сканером был Leica BLK360. Мы также используем BLK3D и являемся официальным дистрибьютором интеллектуальной системы наблюдения BLK247. Нашим следующим шагом было 3D-мобильное картографирование, которое мы начали планировать в 2018 и 2019 годах». Мусаев проконсультировался с представителями Leica в нескольких странах, чтобы узнать побольше о Leica Pegasus: Two Ultimate - мобильной сенсорной платформе, позволяющей снимать цифровую реальность с автомобилей, поездов и лодок с помощью 360-градусных 24-мегапиксельных камер. В дополнение к знанию этого продукта Мусаев хотел обеспечить хорошие рабочие партнерские отношения. «Мы доверяем захвату реальности Leica на основании нашего опыта работы с BLK360, а Pegasus обладает широким набором технических характеристик, - говорит Мусаев. - Однако самое главное - это общение с людьми. У Leica замечательные люди». Решив инвестировать в Pegasus: Two Ultimate, Мусаев обнаружил, что пока компания EKM Global наращивала возможности по захвату реальности, президент Ильхам Алиев стал проявлять интерес к превращению Азербайджана в «Умную страну». Будучи уверенным, что располагает решениями, которые полностью соответствуют национальным приоритетам, Мусаев применил свой подход, помогающий реализовывать крупные цели: «Первый шаг — доверять себе, второй — учиться, третий — делать». Он отправился в Баку, чтобы представить президенту Ильхаму Алиеву трехмерное мобильное картографирование. Переговоры завершились успешно, был подготовлен пилотный проект по картированию инфраструктуры Ширвана - города на востоке Азербайджана.

Преодоление трудностей для завершения пилотного проекта Однако всего через две недели после того, как проектное предложение было принято, из-за пандемии COVID-19 начался запрет на поездки. В результате проект оказался под угрозой провала, а Мусаев - перед непростым выбором. У него было не так много времени, чтобы принять решение: либо оставаться в стране и продолжать двигаться вперед без мобильной картографической аппаратуры, либо вернуться и забрать ее самому, задержав таким образом реализацию. «Контракт по пилотному проекту я подписал 18 марта 2020 года, и вскоре мы приступили к работе, - говорит Мусаев. - Я считаю себя хорошим антикризисным менеджером и отлично работаю в сложных ситуациях. Так что, когда возникают проблемы, не останавливаюсь, решаю их». Мусаев, который с помощью системы видеонаблюдения создал 3D-карту города Ширван, ознакомился с новыми технологиями и процессом получения официальных разрешений на выполнение работ в условиях общих карантинных ограничений. Несмотря на эти трудности, проект продемонстрировал потенциал мобильного картографирования и обеспечил EKM Global более крупный заказ по картированию всей инженерной инфраструктуры региона для компании «Азеришыг», оператора электроэнергии в Азербайджане.

Интеграция общеевропейских ресурсов для картирования инфраструктуры в Азербайджане Решение, предложенное EKM Global в Азербайджане, было разработано и реализовано с использованием международных ресурсов и сотрудничества. Однако Мусаев планировал представить гораздо больше, чем полученные данные — он хотел обеспечить в будущем их более широкое использование с помощью цифровых моделей и доступного программного обеспечения. «Первый захват данных мы сделали вместе с экспертом из Украины, - вспоминает Мусаев. - Затем мы импортировали эти данные в программное обеспечение для мобильного 3D-картографирования, чтобы начать создавать слои. В программном обеспечении мы классифицировали и каталогизировали активы, что позволило нам провести оценку и подробную инвентаризацию инфраструктуры. Следующим шагом является разработка цифровых двойников, чтобы можно было получить доступ к 3D-данным обо всей инфраструктуре. Все услуги, предоставляемые с помощью 3D-моделей, реализуются намного быстрее, проекты можно будет выполнять более эффективно и прозрачно. Это, по сути, базовые элементы «Умного города». Для Мусаева также принципиально важно, чтобы данные были пригодны для использования и доступны жителям Азербайджана, что позволяло бы им работать и просматривать информацию на родном языке. Это привело Мусаева к сотрудничеству с компанией AzerSky из Чехии по созданию программного обеспечения GIS специально для Азербайджана. «Мобильное 3D-картографирование предназначено не только для поставщиков электроэнергии, - говорит Мусаев. - Это целая экономика. Сейчас мы захватили всю территорию, включая инфраструктуру для газа, водопровода и прочее. Мы можем видеть все это в данных».