НАТО давит на Швецию в интересах Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг лично оказывает давление на премьера Швеции Ульфа Кристерссона и подталкивает его идти на уступки Турции в рамках выдвинутых условий по вступлению Стокгольма в состав Североатлантического альянса. Об этом пишет Al-Monitor со ссылкой на источники.

«Он (Йенс Столтенберг – ред.) оказал на шведов отчаянное давление, чтобы те отказались от их предполагаемого «жесткого» подхода к правам человека, воплощенного (бывшим министром иностранных дел – ред.) Анне Линде. Идея состоит в том, что Столтенберг прокладывает путь для визита Кристерссона 8 ноября в Анкару... Люди Эрдогана просто влюбятся в доводы Столтенберга», — сказал один из неназванных источников.

4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться в Стамбуле с Йенсом Столтенбергом. Эксперты уверены, что до начала всеобщих выборов 2023 года турецкий президент не откажется от претензий к шведам.