Мать заставляла детей попрошайничать в бакинском метро
Суд Низаминского района города Баку приговорил жительницу Бардинского района Рену Мамедову (1984 г.р.) к 10 суткам административного ареста за то, что она заставляла своих четырех малолетних родственников заниматься попрошайничеством, сообщили haqqin.az в МВД.
Отмечается, что родителей несовершеннолетних вызвали в отдел полиции, где после профилактической беседы передали им детей.
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