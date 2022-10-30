Мать заставляла детей попрошайничать в бакинском метро

Суд Низаминского района города Баку приговорил жительницу Бардинского района Рену Мамедову (1984 г.р.) к 10 суткам административного ареста за то, что она заставляла своих четырех малолетних родственников заниматься попрошайничеством, сообщили haqqin.az в МВД.

Отмечается, что родителей несовершеннолетних вызвали в отдел полиции, где после профилактической беседы передали им детей.