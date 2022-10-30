Украина требует исключить Россию из G20

Россию должны исключить из G20 и отозвать приглашение российского президента Владимира Путина на ноябрьский саммит «Большой двадцатки». Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter-аккаунте.

«Путин публично признал, что отдал приказ о ракетных ударах по украинскому гражданскому населению и энергетической инфраструктуре. Его нельзя допустить с окровавленными руками за стол с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия исключена из G20», - написал дипломат.